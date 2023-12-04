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Spor
İHA 04.12.2023 19:54

Vincenzo Montella Almanya'daki incelemelerini tamamladı

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın turnuvanın grup aşamasında kullanacağı tesislerde incelemelerde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hamburg'da başladığı ziyaretlerini Dortmund kentinde tamamladı.

Vincenzo Montella Almanya'daki incelemelerini tamamladı
[Fotograf: DHA]

İlk olarak, A Milli Takım'a F Grubu'ndaki ilk iki maçı için UEFA tarafından Dortmund'da sağlanacak konaklama tesisini gezen Montella, daha sonra millilere bu şehirde sunulan Borussia Dortmund kulübünün antrenman tesislerine gitti.

İtalyan teknik adam, burada Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic ile bir süre görüştü. Ardından Milli Takım'ın gruptaki ilk iki maçına ev sahipliği yapacak BVB Stadyumu'na giden Montella, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın da katılımıyla stadı gezdi.

İtalyan teknik adama ziyaretlerinde Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.

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