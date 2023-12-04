Fenerbahçe rahat kazandı

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 4-1 kazanırken golleri 17. dakikada Szymanski, 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 68. dakikada (k.k.) Alaaddin Okumuş, 75. dakikada Dzeko kaydetti.

Sivasspor’un tek golünü ise 50. dakikada Manaj kaydetti.

Ligdeki 12. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, 37 puanla liderliği yükseldi.

Kırmızı-beyazlı ekip ise lideki 5. mağlubiyetini aldı. 15 puanı bulunan Sivasspor, 13. sıradaki yerini korudu.

Edin Dzeko, 14. golünü atarken İrfan Can Kahveci ise 10. golüne imza attı

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Tadic'in pası sonrası Fred, altıpasın önündeki Dzeko'ya topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı çeldi ve Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

6. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içine hareketlenen Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına çıkardı. Sivasspor'da Camara, Dzeko'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu oyuncunun ortası sonrası altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

22. dakikada Saiz'in pasında ceza yayına hareketlenen N'jie'ye Osayi-Samuel müdahale etti. Bu oyuncudan dönen topu kontrol eden Burak Kapacak, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

GOL - 42. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinden vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL - 50. dakikada Saiz’in savunma arkasına uzun yolladığı pasta topla buluşan Manaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

[Fotoğraf: AA]

GOL - 68. dakikada Edin Dzeko’nun sol taraftan içeri gönderdiği top, savunmada Alaaddin Okumuş’un müdahalesi sonrası üst ağlara da çarparak filelerle buluştu. 3-1

[Fotoğraf: AA]

GOL - 75. dakikada Tadic’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 83), Samet Akaydin, Oosterwolde Ferdi Kadıoğlu, Crespo (İsmail Yüksek dk. 65), Fred (Joshua King dk. 74), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic (Emre Mor dk. 84), Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi (Ziya Erdal dk. 79), Yunus Emre Konak (Hakan Arslan dk. 74), N’Jie (Kvet dk. 74), Charisis, Saiz (Abdülkadir Parmak dk. 74), Burak Kapacak, Manaj

Goller: Sebastian Szymanski (dk. 17) İrfan Can Kahveci (dk. 42), Alaaddin Okumuş (dk. 68 k.k), Edin Dzeko (dk. 75) (Fenerbahçe), Rey Manaj (dk. 50) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin (Fenerbahçe), Charilaos Charisis (Sivasspor)

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Bahattin Doğan, Esat Sancaktar, Mehmet Kısal