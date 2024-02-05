Hafif Yağmurlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.02.2024 13:15

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor; erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

Yarın 20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Mint Vero Volley Challenge Kupası yarı final ikinci maç
Yarın 17.00 Eczacıbaşı Dynavit-SC Prometey Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 18.00 Halkbank-Grupa Azoty ZAKSA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 18.00 Nilüfer Belediyespor-Neptunes Challenge Kupası yarı final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 19.00 Arkas Spor-Olympiakos CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba 20.00 Fenerbahçe Parolapara-Greenyard Maaseik CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
8 Şubat Perşembe 19.30 VakıfBank-PGE Rysice Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
Borsa İstanbul rekor tazeledi
13:27
İskenderun Körfezi'nde konuşlu gemi depremzedelere yuva oldu
13:27
OECD, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı
13:21
Adana'da depremde yapılan inşa çalışmalarından 8 bin 122 hak sahibi faydalanacak
13:00
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
12:58
Rize ve Artvin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor
Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor
FOTO FOKUS
Hatay yeniden imar ediliyor
Hatay yeniden imar ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ