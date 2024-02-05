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Spor
AA 05.02.2024 12:15

Giresunspor 9 maç sonra puan elde etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor, 9 maç sonra puan elde etmeyi başardı.

Giresunspor 9 maç sonra puan elde etti

Sezona transfer yasağı sebebiyle altyapı takviyeli genç oyunculardan kurulu kadroyla başlayan yeşil beyazlılar, hedeflenen başarıyı yakalayamadı.

Giresun ekibi, 11. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Erzurumspor FK karşılaşması sonrası çıktığı 9 maçı da kaybetti.

Doğu Karadeniz temsilcisi, ligin 21. haftasında dün akşam konuk ettiği lig lideri Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan elde etti ve mağlubiyet serisine son verdi.

Giresunspor, 21 hafta sonunda 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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