Giresunspor 9 maç sonra puan elde etti

Sezona transfer yasağı sebebiyle altyapı takviyeli genç oyunculardan kurulu kadroyla başlayan yeşil beyazlılar, hedeflenen başarıyı yakalayamadı.

Giresun ekibi, 11. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Erzurumspor FK karşılaşması sonrası çıktığı 9 maçı da kaybetti.

Doğu Karadeniz temsilcisi, ligin 21. haftasında dün akşam konuk ettiği lig lideri Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan elde etti ve mağlubiyet serisine son verdi.

Giresunspor, 21 hafta sonunda 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor.