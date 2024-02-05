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Spor
AA 05.02.2024 12:05

Milli karateci Yusuf Eren Temizel Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor

Sakarya'da abisinin arkadaşlarına özenerek başladığı karatede dünya şampiyonu ve çok sayıda madalyası olan Yusuf Eren Temizel, Erzurum'daki kampta Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor.

Milli karateci Yusuf Eren Temizel Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor
[Fotograf: AA]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Yusuf Eren Temizel'i ailesi, henüz 7 yaşındayken hiperaktif olmasından dolayı bir spor branşına yazdırmak istedi.

Bu sırada abisinin karateci arkadaşlarını görüp bu spora başlayan Temizel, katıldığı çeşitli organizasyonlarda başarılar elde ederek 10 yaşında milli takıma girdi.

Daha sonra katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda derece alan Temizel, Bosna Hersek'te 2019'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci sırada yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hendek Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Temizel, Konya'da 2022'de katıldığı Ümit Genç 21 Dünya Şampiyonası'nda ise 76 kilo finalinde Ürdünlü rakibini 8-0 farkla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Milli takımla Erzurum'da yüksek rakımda kampa giren Temizel, bu başarılarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9-11 Şubat'ta düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak taçlandırmak istiyor.

Milli karateci Temizel, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ettiği için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Temizel, ilerleyen yıllarda düzenlenmesi planlanan organizasyonlara katılmak için puan topladığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ulusal ve uluslararası şampiyonalarla bölge maçlarında madalyalarım ve birçok derecem var. Milli takımla ve kendi kulübümle çok sayıda maça çıktım." 

Temizel, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun çalıştığını ifade ederek 10 yıldır severek yaptığı bu spor branşında çıktığı her maçta madalya aldığını aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yaklaşık 150 madalyam var"

Temizel, kulübün yurt içi ve dışındaki maçlara götürdüğünü anlattı.

"Yaklaşık 150 madalyam var. Gençlik Ligleri, Hazar ve Karadeniz ülkeleri ile Avrupa ve dünya şampiyonalarından derecelerim var. Hazar ve Karadeniz ülkelerinde 2 şampiyonluğum var. Gençlik liglerine 4 kez katıldım maalesef hiç birinciliğim yok ama 3 kez ikinci oldum. Bir aydan fazla süredir Erzurum'da kamptaydık, çift ve tek antrenmanlarla yoğun bir çalışmamız vardı, Allah'a şükür bir sakatlık yaşamadan bu zamana kadar geldik. Şu an son virajdayız, inşallah takımımla ve bireysel olarak Avrupa şampiyonu olacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Temizel, karateye başladığında kendisine koyduğu hedeflerin çoğunu gerçekleştirdiğini belirtti.

"Allah nasip etti hedeflerimin hepsini yaptım, sadece olimpiyat kaldı, olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyorum, derece de olursa mutlu olurum. 2020'deki olimpiyatlarda abilerimiz çok büyük madalyalar aldı. Türkiye 13 madalya kazanmıştı bunun 4'ü karateden çıkmıştı. Bence ülkemiz için büyük bir başarı."

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