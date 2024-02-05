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Spor
TRT SPOR 05.02.2024 11:55

Fenerbahçe'de Dzeko yoksa Batshuayi var

Michy Batshuayi Fenerbahçe'de bir dönem Semih Şentürk'ün üstlendiği nöbetçi golcülük görevini devraldı. Bitexen Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü kaydeden Belçikalı golcü, Süper Lig'de sonradan oyuna girip gol attığı maç sayısını üçe çıkardı.

Fenerbahçe'de Dzeko yoksa Batshuayi var

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu takımının ihtiyaç duyduğu anlarda ortaya çıkıp gösterdiği performansla övgü aldı.

Tecrübeli oyuncu Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir maçının ardından Bitexen Antalyaspor karşısında da sonradan oyuna girip fileleri havalandırdı.

Batshuayi Antalya deplasmanında takımı 1-0 galipken 83'üncü dakikada oyuna girdi ve 90+5. dakikada attığı golle arkadaşlarını rahatlattı.

Deneyimli santrfor Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 15 gol 3 asist üretti. Belçikalı futbolcu böylece geçen sezonki 20 gol 2 asistlik performansını geçmeye çok yaklaştı.

Sarı lacivertli takım Batshuayi'nin skor ürettiği 11 maçın onunu kazanırken sadece Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland'e yenildi.

Yıldız santrfor bu sezon ayrıca iki maçta hat-trick yaptı. Ünlü oyuncu Fenerbahçe'nin Lig'de rakip sahada Mondihome Kayserispor'u 4-3 yendiği maçta attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.

Batshuayi Ziraat Türkiye Kupası'nda da Adanaspor'u 6-0 yendikleri maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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