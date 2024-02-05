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Spor
AA 05.02.2024 11:50

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alperen'in 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'a kaybederek bu sezonki 26. yenilgisini yaşadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist; Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Suns, Beal'ın 43 sayısıyla kazandı

Phoenix Suns, deplasmanda Washington Wizards'ı 140-112 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

Eski takımına karşı 43 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik bir performans sergileyen Bradley Beal, Suns'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

Wizards'ta Deni Avdija'nın 24 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist; Eugene Omoruyi'nin 16 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111

Washington Wizards-Phoenix Suns: 112-140

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 111-90

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103

76ers'ın yıldızı Joel Embiid, menisküs operasyonu geçirecek

NBA'den yapılan açıklamada, yıldız pivotun sol dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.

Parkelerden ne kadar uzak kalacağı duyurulmayan Embiid, 19 Şubat'taki All-Star maçında oynayamayacak.

Joel Embiid, geçen ay San Antonio Spurs'u 133-123 yendikleri maçta 70 sayı atmıştı. Yıldız basketbolcu, NBA'de 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olmuştu.

76ers'lı oyuncu, geçen yıl NBA'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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