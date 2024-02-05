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Spor
AA 05.02.2024 11:45

Fatih Karagümrük kupada Samsunspor ile karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 6 Şubat Salı günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Fatih Karagümrük kupada Samsunspor ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupaya 4. turdan başlayan Fatih Karagümrük, bu turda Belediye Derincespor'u 3-1'luk skorla eledi. Kırmızı-siyahlı takım, 5. turda da Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Yılport Samsunspor ise 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.

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Türkiye Kupası Samsunspor Fatih Karagümrük
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