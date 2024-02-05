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Spor
TRT SPOR 05.02.2024 12:10

Trabzonspor Thomas Meunier'i gündemine aldı

Trabzonspor'un sağ bek transferinde listeye yeni bir aday daha eklendi. Bordo mavililer, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Thomas Meunier'i gündemine aldı.

Trabzonspor Thomas Meunier'i gündemine aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

32 yaşındaki sağ bek için temaslarına başlayan Trabzonspor, rakamları makul seviyeye çekerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Kariyerinde Club Brugge, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund formaları giyen Meunier, sezon öncesinde sakatlık yaşamış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlık dönüşü yeniden form tutan ve Aralık başında formasına kavuşan Belçikalı futbolcu, Alman devinde yeniden düzenli olarak şans buldu ve 8 maça çıktı.

Bu arada sağ bek için geniş bir aday havuzu üzerinden transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un Nice forması giyen Youcef Atal için de pazarlıklarını sürdürüyor.

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