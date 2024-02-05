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Spor
AA 05.02.2024 13:05

Erzurumspor'un ikinci yarıda bileği bükülmedi

Erzurumspor Futbol Kulübü ligin ikinci yarısında çıkışa geçti. 4 maçta 10 puan toplayan mavi beyazlılar, haftayı 10. sırada tamamladı.

Erzurumspor'un ikinci yarıda bileği bükülmedi

Transfer yasağı bulunan mavi beyazlılar, alt sıralardan uzaklaştı ve gözünü play-off'a dikti. Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Erzurumspor, ikinci yarıda taraftarının yüzünü güldürdü.

Teksüt Bandırmaspor beraberliği ile ikinci devreye başlayan Hakan Kutlu'nun ekibi, ardından oynadığı 3 maçı kazandı.

Mavi beyazlılar, Bodrum Futbol Kulübü'nü 1-0, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0, Astor Enerji Şanlıurfaspor'u da 2-0'la geçti. 4 maçta 10 puanı hanesine yazdıran Dadaşlar, bu süreçte kalesini gole kapattı.

Geçen sezonun ikinci yarısındaki Ankara Keçiörengücü maçıyla takımın başına geçen Hakan Kutlu, ilk sezonunda takımını ligde tutmayı başardı.

2022-2023 sezonunu 13'üncü sırada tamamlayan mavi beyazlılar, Kutlu yönetimindeki 33 maçta 11'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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