Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
6 Şubat Salı
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) - Burak Pakkan
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman) Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park) - Muhammet Ali Metoğlu
7 Şubat Çarşamba
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) - Atilla Karaoğlan
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) - Bahattin Şimşek
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon) - Burak Şeker
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman) - Mert Güzenge
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) - Ümit Öztürk