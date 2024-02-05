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Spor
AA 05.02.2024 13:10

Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;

6 Şubat Salı

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) - Burak Pakkan

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman) Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park) - Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) - Atilla Karaoğlan

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) - Bahattin Şimşek

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon) - Burak Şeker

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman) - Mert Güzenge

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) - Ümit Öztürk

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