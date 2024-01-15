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Spor
AA 15.01.2024 16:45

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 9 Türk ekibi mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda bu hafta toplam 9 Türk ekibi sahaya çıkacak.

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarın 6'ncı ve son hafta müsabakalarını oynayacak.

Erkeklerde ise Ziraat Bankkart ve Halkbank, gruplarında son maçlarını 17 Ocak Çarşamba günü yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Türk ekiplerin maç programı şöyle:

16 Ocak Salı:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene (Burhan Felek)

20.00 Fenerbahçe Opet-Grot Budowlani (Burhan Felek)

22.00 Allianz Vero Volley-VakıfBank (Allianz Cloud)

17 Ocak Çarşamba:

20.00 Ziraat Bankkart-Olympiakos (TVF Ziraat Bankkart)

22.00 Benfica-Halkbank (Benfica)

CEV Kupası

Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Arkas Spor, İspanya ekibi Rio Duero'yu 17 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de ağırlayacak.

Aynı organizasyonda play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Prometey'e 3-1 yenilen Fenerbahçe Parolapara, rövanş müsabakasına 18 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul'da çıkacak.

Challenge Kupası

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 17 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i İstanbul'da konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti.

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ve çeyrek final ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-1 yenen Nilüfer Belediyespor, rövanş karşılaşmasına 18 Ocak Perşembe günü çıkacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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