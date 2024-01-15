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Spor
DHA 15.01.2024 16:00

Adana Demirspor'a Tunuslu golcü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor'a Tunuslu golcü

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

22 yaşındaki Tunuslu futbolcu bu sezon Tataouine formasıyla 9 resmi maça çıktı.


Murat Sancak’tan da açıklama geldi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de bazı takımların 3 dönem transfer yasağı aldığına dair çıkan haberlere Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar."


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