Adana Demirspor'a Tunuslu golcü

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.
22 yaşındaki Tunuslu futbolcu bu sezon Tataouine formasıyla 9 resmi maça çıktı.
Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/OcViCcCw9p— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 15, 2024
Murat Sancak’tan da açıklama geldi
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de bazı takımların 3 dönem transfer yasağı aldığına dair çıkan haberlere Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar."
Sözde 3 dönem transfer yasağı almış ADANADEMİRSPOR bu transferi nasıl yapar anlamış değilim haberi yapanlar umarım utanırlar pic.twitter.com/nZ5qcKegEe— Murat Sancak (@MuratSancakMt) January 15, 2024