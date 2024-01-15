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Spor
AA 15.01.2024 16:05

Faruk Koca Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı.

Faruk Koca Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Trendyol Süper Lig takımlarının başkanlarına veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

Koca, vakfın merkezinden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Çünkü teşrik-i mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu vesileyle geldim. Sadece ben konuştum, olayı anlattım. Sağ olsunlar onlar da dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz."

Faruk Koca, "Yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Bir değerlendirme yapacağım, futbolla ve bu olaylarla ilgili ama bugün değil." yanıtını verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Koca'nın ayrılışı sırasında dışarıya çıktı ve Koca'yı uğurladı.

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