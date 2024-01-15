2024 Dakar Rallisi'nde 8. etap geçildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 458 kilometrelik 8. etabı, Al Duwadimi ile Hail kentleri arasında yapıldı.

Otomobil sınıfında Audi takımından İsveçli Ekström, 3 saat 17 dakika 15 saniye ile birinciliği elde etti.

Ekström'ün takım arkadaşı Stephane Peterhansel, 2 dakika 45 saniye farkla ikinci, Overdrive Racing takımından Guerlain Chicherit, 3 dakika 10 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Genel klasmanda Audi takımından İspanyol Carlos Sainz, 33 saat 29 dakika 10 saniyelik derecesiyle ilk sıraya yerleşti.

Motosiklette Kevin Benavides'in 2. etap zaferi

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory Racing takımından Arjantinli Kevin Benavides, 3 saat 35 dakika 3 saniye ile sekizinci etabı kazanırken, bu yıl ikinci etap galibiyetini elde etti.

Husqvarna Racing takımından Luciano Benavides ikinci, Honda takımından Fransız Adrien van Beveren üçüncü oldu. Genel klasmanda ABD'li Ricky Brabec, 36 saat 16 dakika 31 saniye ile zirvede yer alıyor.

Dakar Rallisi, Hail ile Al Ula kentleri arasındaki 417 kilometrelik dokuzuncu etapla yarın devam edecek.