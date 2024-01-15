Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.01.2024 16:10

2024 Dakar Rallisi'nde 8. etap geçildi

2024 Dakar Rallisi'nin 8. etabını otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides zirvede tamamladı.

2024 Dakar Rallisi'nde 8. etap geçildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 458 kilometrelik 8. etabı, Al Duwadimi ile Hail kentleri arasında yapıldı.

Otomobil sınıfında Audi takımından İsveçli Ekström, 3 saat 17 dakika 15 saniye ile birinciliği elde etti.

Ekström'ün takım arkadaşı Stephane Peterhansel, 2 dakika 45 saniye farkla ikinci, Overdrive Racing takımından Guerlain Chicherit, 3 dakika 10 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Genel klasmanda Audi takımından İspanyol Carlos Sainz, 33 saat 29 dakika 10 saniyelik derecesiyle ilk sıraya yerleşti.

Motosiklette Kevin Benavides'in 2. etap zaferi

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory Racing takımından Arjantinli Kevin Benavides, 3 saat 35 dakika 3 saniye ile sekizinci etabı kazanırken, bu yıl ikinci etap galibiyetini elde etti.

Husqvarna Racing takımından Luciano Benavides ikinci, Honda takımından Fransız Adrien van Beveren üçüncü oldu. Genel klasmanda ABD'li Ricky Brabec, 36 saat 16 dakika 31 saniye ile zirvede yer alıyor.

Dakar Rallisi, Hail ile Al Ula kentleri arasındaki 417 kilometrelik dokuzuncu etapla yarın devam edecek.

ETİKETLER
Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Faruk Koca Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
17:21
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
17:13
İsrail, Gazze'de belediyeye ait araçların yaklaşık yüzde 70'ini hizmet dışı bıraktı
17:18
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
17:17
AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta
16:44
Bodrum’a yeni bir halk plajı geliyor
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ