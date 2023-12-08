Voleybolda Milletler Ligi'nin ilk haftasına Antalya ev sahipliği yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son şampiyon dünya 1 numarası Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde İtalya, Polonya, Japonya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını ABD’de Arlington’da oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda ise ABD, Polonya, Sırbistan, Almanya, Kanada, Bulgaristan ve Güney Kore takımları yer alacak.

Millilerimiz, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong’da mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta grubunda Çin, Brezilya, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Tayland ve Bulgaristan bulunuyor.

Filenin Efeleri ilk kez boy gösterecek

Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nde 21-26 Mayıs 2024 tarihlerinde ilk kez boy gösterecek.

Milliler ilk haftada Polonya, ABD, Slovenya, Fransa, Hollanda, Kanada ve Bulgaristan takımlarıyla karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 4-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Japonya’da ev sahibi, Brezilya, Polonya, Slovenya, İran, Almanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milliler, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihlerinde Slovenya’da mücadele verecek. Filenin Efeleri'nin üçüncü hafta grubunda Slovenya, Polonya, İtalya, Arjantin, Sırbistan, Küba ve Bulgaristan bulunuyor.