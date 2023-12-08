Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimine 4. eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

"Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde açıklama yaptı.

"Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Başkan Büyükekşi, geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacağını hatırlattı.

"Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Eyüpspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK

[Fotoğraf: İHA]

Kulüp temsilcileri kurayı değerlendirdi

Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri açıklamalarda bulundu.

Mustafa Çilingiroğlu: Hak edenin turu geçtiği bir tur olsun istiyoruz

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu, Süper Lig'de bu hafta yine MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

"Ocakta da misafirleri olacağız. Rizespor olarak bu maçlara bakışımız, iyi futbol olsun, sakatlık olmasın. Futbolda görev alan görevliler iyi niyetle görevini en üst düzeyde yapabilsin. Sakatlık olmadan, hak edenin turu geçtiği bir tur olsun istiyoruz. Gönlümüzde daha üst turlarda mücadele etmek var. Takımımız buna hazır. İyi bir hocamız var. İyi bir aile havası var. Bunu Türkiye Kupası'nda da devam ettirmek istiyoruz. Kuraların herkese hayırlı olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

İsmail Aydın: Hedefimiz yenip bir üst tura çıkmak

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, "Son 32'ye kaldık. Daha heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Kasımpaşa ile oynayacağız. Hedefimiz yenip bir üst tura çıkmak. Bandırmaspor olarak yeni yönetimle yolumuza devam ediyor. Güçlü bir yönetim kurduk. İnşallah güzel maç olur" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Cenk Ergün: Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün yoğun maç trafiğinden geçtiklerini dile getirdi.

"Bütün kulüplere hayırlı olsun. Bu turdan kupaya dahil olduk. Türkiye Kupası'nı en çok kazanma şerefine nail olmuş bir kulüp olarak yine amacımız kazanmak olacak. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Bugünden senenin sonuna kadar 21 gün içerisinde 6 maçımız olacak. Bu maç trafiği içerisinde her maç birbirinden önemli. Bizim amacımız da bütün maçlara her zaman olduğu gibi kazanmak ümidiyle çıkıp, Türkiye Kupası'nda da değerli rakibimiz Ümraniyespor'u güzel bir oyunla yenir bir sonraki tura geçmek istiyoruz.

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Kolay değil. Her sene artan maç sayısı var. Ligimizin 20 takımla oynanıyor olması, Türkiye Kupası'na dahil olmamız, Avrupa kupalarında ön eleme turlarından sonra gruplara dahil olmamız, bunun yanında yoğun milli maç trafiği var. Avrupa Kulüpler Birliği'nin de en önemli gündemleri biri. Bu kadar artan maç sayısı hem futbolculara yorgunluk hem de sakatlık riskini yükselten bir durum. Geniş kadrolarımız, genç takımlarda oynayan kardeşlerimiz, bu müsabakalar içerisinde teknik heyetimiz her birinden faydalanmaya çalışacaktır. Bize de düşen, maç yoğunluğu ne olursa kazanmak umuduyla çıkmak."

Muhammet Ali Bahar: Elimizden gelenin en iyisini yaparak final oynayıp kazanmak istiyoruz

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, kupanın en güzel yanlarından birinin Kırklarelispor ile Fatih Karagümrük'ü maç günü bir araya getirmesi olduğunu dile getirdi.

"Farklı camialar, kültürler bir araya gelecek. O yüzden güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Kupaya daha önce de söylediğimiz gibi önem veriyoruz. Avrupa liglerine katılmanın en kolay ve güzel yönlerinden birisi kupa. Fatih Karagümrük'un isminin olduğu her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kadın futbolda da Süper Lig'de de kupada da böyle. Elimizden gelenin en iyisini yaparak final oynayıp kazanmak istiyoruz."

Samet Koç: Trabzonspor galibiyetinin anlam kazanması için Pendikspor'u da yenmemiz gerekiyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç teknik direktör Recep Uçar'ın göreve başlamasıyla yükselişe geçtiklerini dile getirdi.

"Bu turdan sonra artık biraz daha zorlaşacak maçlar çünkü İstanbul takımları da gruba dahil oldular. Ligde futbolcular iyi bir uyum içerisinde. Umarım kupada da başarısını devam ettirecektir. Bu hafta zor bir maçımız var Pendikspor ile. Bütün konsantrasyonumuz o yönde. Çünkü Trabzonspor galibiyetinin anlam kazanması için Pendiksplr'u da yenmemiz gerekiyor. Umarım takımımız için her şey iyi gider."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Recep hoca geldikten sonra takımda belli bir değişim oldu"

"Recep hocadan sonra takımda belli bir değişim var. Futbolcular performanslarını oldukça üst düzeye taşıdı. Camiamızın da büyük desteği var. Basınımız hem taraftar bize çok destek oluyor. Buradan da bir teşekkür Ali başkanımıza olsun. Gece gündüz bütün mesaisini kulübümüz için harcıyor. Ligin içinde bulunduğu ekonomik bir darboğaz var. Bu anlamada bütün kulüpler bu konudan muzdarip. Umarım bütün takımlar için iyi bir lig olur. Bizler de üst sıralarda hak ettiğimiz yeri buluruz."

Fatih Kulaksız: Hak edenin kazandığı bir tur olur diye düşünüyorum

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Zor bir rakip güzel bir kura. Tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türk futbolunun lokomotif kulüpleri. Hak ettikleri değeri bu kulüplere göstermek gerekiyor. Bizim de çok saygı duyduğumuz bir ekip. 2'nci yarının ilk maçından önce oynayacağımız bir müsabaka. Açıkçası bizi Anadolu'ya gitmemek sevindirdi. Hak edenin kazandığı bir tur olur diye düşünüyorum" dedi.

Oktay Dalkıran: Konyaspor'un özlenen güzel günlerine hazırlanıyoruz

Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran, "Kurada kulübümüze ve diğer takımlara başarılar dilerim. Konyaspor'un önümüzdeki Sivasspor maçının hazırlıklarının akabinde, Türkiye Kupası çalışmalarına da hızla devam ettiğini bilmenizi isterim. Kulübümüz yakın zamanda olağanüstü genel kurul tamamlamıştır. Yaklaşık 23 kişilik kadro ile Konyaspor'un özlenen günlere döneceği, takımın şehirle birleşeceği güzel günlere hazırlanıyoruz. Burada tüm kulüplerimizi, takımlarımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.