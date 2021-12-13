İkibinli yıllarda basketbol şimdilerde ise voleybol. Uluslararası arenada elde edilen sportif başarılar spor dallarına olan ilgiyi artırıyor.

Voleybol kursuna katılanların sayısı bir ayda iki katına çıktı

Toplumun büyük kesminin heyecanla takip ettiği Tokyo 2020 olimpiyatlarında Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı başarılarıyla büyük takdir topladı.Filenin sultanlarının bu başarılarının en büyük yansıması ise voleybol sporuna artan ilgiyle somutlaştı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün verilerine göre turnuva öncesi voleybol kurslarına katılan çocuk sayısı 4 bin 26 iken, turnuva tamamlandıktan kısa bir süre sonra bu sayı 9 binleri geçti.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, bu etkiyi filenin sultanlarına bağlıyor.

“Filenin sultanlarının son yıllarda artarak devam eden başarıları ona olan ilgiyi de artırıyor. Gençlerimizin de çocuklarımızın da bilinçaltına yerleşen bu başarı hikayesi o branşa olan ilgiyi de artırıyor. Bu bütün branşlarda böyledir. Voleybolcularımızın, filenin sultanlarının gerek Tokyo 2020 olimpiyatları gerek Avrupa şampiyonası gerekse de kulüpler bazından göstermiş oldukları başarılar, ilginin tüm Anadolu’ya yayılmasına sebep oluyor. Bu başarılarından sonra Anadolu’da iki direğe bir ip çekerek şalvarlı hanımların, genç kızlarımızın voleybol oynadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla başarı olan her yerde geleceğe dair bir hikaye de var. Ve o hikayeyi yazmak için insanlarımızın o yola doğru eğilimlerinin, yönelimlerinin arttığını gözlemliyoruz. Biz bu durumu spesifik olarak ölçebiliyoruz. Gençlik ve spor okullarına olan ilginin ne kadar arttığın görüyoruz. Basketbol, voleybol, hentbol biz hemen hemen bütün branşlarda bu okulları açıyoruz ama bunların arasındaki rakamsal artışa baktığımız zaman bayan voleybola olan ilgiyi de rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Başarı spora yönelim anlamında önemli bir kriter.”

“İnanılmaz bir ilgi artışı söz konusu”

Yusuf Can, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde voleybol antrenörü olarak yüzlerce çocuğa voleybol öğretiyor, onların hayallerine ulaşabilmesi için yardımcı oluyor. Can’a göre son zamanlarda çocuklarının voleybola duyduğu ilgi çok fazla.

“Önceden ‘Çocuğum bir aktivite yapsın’ diye velilerimiz çocuklarını getiriyordu. Ama şimdi dereceler gelince, pandemi nedeniyle evde kalıp Milli takımı izlediklerinden aşırı bir sempati duymaya başladılar. Ben Meryem Boz olayım, Eda Erdem olayım, ilerde ben de olimpiyat madalyası kazanabilirim, ben de dünya şampiyonasına gidebilirim diye herkesin talepleri ve hayalleri oluşmaya başladı. Bir istek içerisinde olmaya başladılar, bu çok sevindirici bir durum. İnşallah bu jenerasyon da ilerde filenin sultanları gibi dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında, olimpiyatlarda derece getirebilir."

Aldıkları başvuruların büyük çoğunluğunun kız çocuklarından geldiğini söyleyen antrenör Yusuf Can, hem sporcu sayısının hem de ders sayısının geçmişe oranla çok daha fazla olduğunu söyledi:

“Birkaç yıl öncesinden bahsedersek başvurularımız biraz azdı ama şu an talep oldukça fazla. Daha önce haftanın 4-5 gününü zor toparlarken şu an aşırı derecede bir talep olduğundan dolayı biz artık haftanın 7 günü çalışıyoruz. Ben yaklaşık 3 ayda bir 300 öğrenciyle sürkülasyon yapmaya başladım. Aşırı bir talep var aşırı bir sevgi var voleybola karşı. Çünkü uluslararası alanda inanılmaz derecede başarılar getirmeye başladık. İnşallah böyle devam eder, çok mutluyuz.

“Benim de hayalim voleybolcu olmak, milli takımda yer almak.”

Şimdilerde binlerce çocuk sadece aktivite olsun diye değil, voleybolcu olma hayaliyle bu sporu takip ediyor, sporcuları örnek alıyor ve onlardan gördüklerini sahada yapmaya çalışıyor. Onlardan biri de 12 yaşındaki Ayşegül Zeynep Altaş.

“Voleybola ilk başladığımda 3.sınıfa gidiyordum, daha önceden izlemiştim milli takım maçlarını nasıl o noktalara geldiklerini merak ediyordum. O merakımdan dolayı bir kursa yazıldım. İlgimi çektiği için de hala devam ediyorum. Şu an pasör çaprazı olarak çalışıyorum, o pozisyonda Meryem Boz ve Ebrar Karakurt ilgimi çekiyor. Orada smaç vururken aldıkları haller çok ilgimi çekiyor, ben de o şekilde smaç vurmayı hayal ediyorum. Herkesin bir hayali vardır benim de hayalım voleybolcu olmak, milli takımda yer almak.”

Benzer hayale sahip sayısız genç sporcudan biri de Sude Naz Dizdar. 12 yaşında olan ve 4.sınıfta voleybola başlayan Dizdar’ın da hayali ilerde filenin sultanlarından biri olmak.

“İlerde bir voleybol oyuncusu olabilmek benim en büyük hayalim. Çünkü voleybola çok ilgi duyuyorum ve filenin sultanları çok ilgimi çekiyor, onlar gibi olmak istiyorum ilerde. Ben köşe oyuncusuyum, o pozisyonda Hande Baladin var. Onun smaç vurmalarını izliyorum çok heyecan verici buluyorum, ilerde onun gibi olmak istiyorum.”

“Eskiden 12 kişi bulamıyorduk, şimdi yedekler bile oluyor”

Voleybola artan ilgiyi en yakından gözlemleyenlerden biri de 8. sınıf öğrencisi Burak Abdullah Yağız. Voleybola başladığı dönemde çevresinde çok fazla kişinin bu spora ilgi duymadığını, okul bahçesinde maç yapabilecek kişi sayısına dahi ulaşamadıklarını söyleyen Yağız, şimdilerde bu durumun değiştiğini söylüyor.

“Pandemi öncesinde insanların voleybola çok fazla ilgi duymadığını görüyorduk ama olimpiyatlardan sonra bu ilgi daha fazla arttı, insanlar özenmeye başladı voleybola. Eskiden mesela, normalde bir voleybol takımında 6 kişi oluyor ve 12 kişi bulmamız gerekiyordu, bulamıyorduk. Genelde 5-6 kişi oluyorduk o yüzden kötü oluyordu. Ama pandemi sonrasında olimpiyatlardan sonra baya ilgi artmaya başladığı için artık yedek oyuncular bile oluyor.”