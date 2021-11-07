Portekizli teknik adam, ''Biz, her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün en azından bir şeyi eleştiremeyiz ki oyuncularım gerçekten çok isteyip sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı.'' dedi.

''Bahanelerin arkasında sığınan bir hoca değilim''

“Ben, bahane üretmek istemiyorum. Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim ama bu lige baktığımız zaman, büyük takımlara baktığımız zaman en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi’nde yarışmıyor. Dolayısıyla her maç arası en iyi toparlanma fırsatını Trabzonspor elde ediyor.

Ama Galatasaray, Beşiktaş ve bize baktığımızda aslında 3 takımın da aynı problemleri var. Biz, Perşembe günü Antwerp’te bir maç yaptık, cuma akşamı buraya döndük. Dolayısıyla bu maça hazırlanmak için bir günümüz vardı.

Futbolcular makine değil, tabii ki buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; Galatasaray Avrupa Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; biz de Avrupa Ligi’nde oynadık ve dönüşünde problem yaşadık. Uzun bir seyahat de yaptık. Tabii ki tek problemi olmayan takıma baktığımızda bu anlamda Trabzonspor, çünkü dediğim gibi iki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor, Avrupa’da olmadıkları için. Bu da onlar için bir avantaj.

''Ligde önümüzde halen çok maç var''

''Bugüne baktığımızda biz bir penaltı kaçırdık. O penaltıyı atmış olsaydık maçta öne geçecektik ve bizim için avantajlı olacaktı, çünkü 1-0’dan sonra çok fazla boşluk bulabilecektik. Ama maalesef olmadı. Rakibimiz bir duran toptan 1-0 yaptı. Daha sonra ikinci yarıya başladık ve rakibimiz ikinci golü buldu. Ondan sonra her şeyi riske ettik, risk aldık. Kazanmak için her şeyi denedik.

Direkten dönen toplarımız var. Sahada futbolcularım özveri gösterdiler, onların istekleriyle maç 2-2’ye geldi. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Onlara da şunu söylemek istiyorum: Biz, her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün en azından bir şeyi eleştiremeyiz ki oyuncularım gerçekten çok isteyip sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Avrupa’da oynadığımız maçın üzerine henüz üç gün geçti. Tabii ki kolay değil ama biz, en iyi şekilde elimizden geleni yapacağız. Ligde önümüzde halen çok maç var.”