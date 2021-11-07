Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maça istekli başladıklarını belirterek, "İlk yarıda topun hakimiyeti tamamen bizdeydi. Pesic ile önemli bir pozisyonu değerlendiremedik. İki de sakat verdik. İkinci yarının ilk bölümünde de oyuna hakimdik. Attığımız golden sonra biraz düşüş başladı. Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Her hafta üstüne koyan bir ekibiz. Milli maç arası bize iyi gelecek." diye konuştu.

Atılay Canel, ligde daha çok maçın olduğunu dile getirerek, "Bu uzun maratonda hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Sahamızda oynamasıydık bunun iki katı seyirci gelirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.