Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Karagümrük'e takıldı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Mücadele, 1-1 eşitlikle noktalandı.
Ev sahibi ekipte 68. dakikada oyuna giren Bertolacci, bir dakika sonra sert bir şutla takımını öne geçirdi.
Galatasaray'da 88. dakikada sahne alan Mustafa Muhammed skoru 1-1'e getirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle noktalandı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 21'e yükseltirken, VavaCars Fatih Karagümrük 19 puana ulaştı.
İki takım arasında oynanan son maç da 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
Etiketler: Galatasaray Fatih Karagümrük Süper Lig
Son Haberler
- 19:42
- 19:26
- 19:16
- 19:07
- 18:54
Sıradaki Haber
Türkiye Dağcılık Federasyonunda Ersan Başar güven tazeledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz