Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Suat Çelen'e tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'i kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası Cimnastik Federasyonu başkan yardımcılığına seçilerek bizleri gururlandıran Suat Çelen'i kutluyorum. Türk sporunun uluslararası alanda temsili noktasında bu değerli görevlerin artmasını temenni ediyor, Suat Çelen'e yeni görevinde başarılar diliyorum."
Etiketler: Cimnastik Gençlik ve Spor Bayramı Mehmet Kasapoğlu
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