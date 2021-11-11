Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, milli arada takımı toparlamak istiyor. Sarı lacivertlilerin ligdeki son 4 maçta sadece 1 puan almasının ardından Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği tartışılıyor.

Galatasaray deplasmanında alınacak iyi bir sonuçla camia üzerindeki olumsuz havanın değişeceğine inanan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Samandıra’daki hazırlıklara bu düşünceyle başlıyor.

Derbiyle başlayacak 35 günlük süreçte lig ve Avrupa’da 9 maç yapacak sarı lacivertlileri, devre arasına kadar yoğun bir maç programı bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'de zirveye yaklaşmayı hedefleyen Pereira’nın geleceği de bu karşılaşmalarda belli olacak.

4-2-3-1 taktiği denenecek

Portekizli teknik adam, Yukatel Kayserispor mücadelesinde farklı oyuncuları farklı mevkilerde denemiş ve sahadaki dizilimi de değiştirmişti.

Vitor Pereira, Galatasaray maçında da saha dizilimi ve oyuncu tercihlerinde sürprizler yapabilir. Mesut Özil’e derbide forma vermeyi düşünen deneyimli çalıştırıcı, 4-2-3-1 taktiğini de milli arada deneyecek.