Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor.