Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında 12 Kasım Cuma günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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