Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarına, VAR Sistemi Merkezi gezdirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Murat Ilgaz'ın da eşlik ettiği ziyarette VAR hakemleri, farklı sistem odalarında gazetecilerin merak ettikleri soruları cevapladılar.

Sabri Çelik: VAR'ın başarı oranı yüzde 95

MHK Başkanı Sabri Çelik, VAR sistemini uygulamalı olarak basın mensuplarına anlattıklarını söyledi.

"VAR'ın çalışma şekliyle alakalı burada basın mensuplarına 40 dakikalık bir sunum gerçekleştirildi. VAR'ın çalışma şekli gösterildi. Sunumu izleyen basın mensupları VAR odamıza geldiler ve masa başına oturdular. Şu anda dışarda canlı bir müsabaka oynanıyor. Masa başındaki basın mensupları maçın hakemi ile doğrudan kontak kurarak pozisyonları değerlendiriyorlar. Ofsayt çizgilerini çekiyorlar, kritik pozisyonlara bakıyorlar, kırmızı kartlık pozisyonu tartışıyolar. 5 yıldan beri ilk defa bu kadar geniş çaplı bir katılım oldu. Bu katılımın fazla olmasını federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuz istedi. Burada VAR'ın ne kadar zor olduğunu hissetmişsinizdir. Bunun bize olumlu olarak yanısayacağını düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'deki VAR'ın başarı oranı yüzde 95. Türkiye'de en çok spekülasyon yapılan tartışılan konu çizgi.. Kesinlikle çizilen çizgilerin hepsi doğrudur. Bugünkü yapılan değerlendirmelerden sonra bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. 12 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Dünya Kupası'ndan sonra bu sayımızı arttıracağız. 20 veya 22'ye çıkartmayı düşünüyoruz. Konuşmalar konusunda FIFA'nın kesinlikle yasağı var. VAR konuşmalarının medyaya verilmesini yasaklıyor."

Sistemin hakkında bilgi veren VAR Hakemi Alper Ulusoy, merkezde 9 oda bulunduğunu aynı anda 9 maçın izlenebildiğini söyledi.

TRT SPOR, Var Odası'nda! VAR nasıl işliyor? 1. Bölüm



@trtspor muhabiri Yasin Dallı, VAR odasında incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/opMw1umnru — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2022

Maç içinde yüzlerce kez kullanılan yeşil ve kırmızı buton

VAR merkezinin Avrupa'nın en üst düzey merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Ulusoy, masalarda yer alan yeşil ve kırmızı butonlar hakkında bilgileri verdi.

"Kırmızı buton hakemle iletişime geçtiğimiz buton. Kımızı butona bastığınız zaman hakemle iletişim açık hale geliyor ve konuşabiliyoruz. Basmadığınız zaman hakem burada konuştuklarımızı duymuyor. Yeşil buton ise işaretleme yaptığımız buton. Bu nasıl oluyor? Maç devam ederken potansiyel ofsayt, faul veya top içeride mi dışarıda mi gibi konularda video üzerinde işaretleme yapıyoruz. Operatörümüze bir bilgi gidiyor. Maç içinde yüzlerce kez bu butonu kullanıyoruz ve operatörümüzden bu konuda destek alıyoruz."

TRT SPOR, Var Odası'nda! VAR nasıl işliyor? 2. Bölüm



@trtspor muhabiri Yasin Dallı, VAR odasında incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/VgX6oMlRNH — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2022

Deneyimli hakem, milyonlarca insanın verilecek kararları beklemesinin üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.

"Daha önce hakemlik yaptık, yardımcı hakemlik yaptık, üst düzey hakemlik yaptık ve bundan sonra gelip burada görev yapıyoruz. O yüzden maçtaki baskı, stres nasıl kaldırılabiliyorsa, burada geldiğimiz zaman da bunu kaldırabilecek düzeyde olmamız lazım."

[Fotoğraf: AA / VAR Hakemi Alper Ulusoy]

"Operatöre iletiyoruz, o ekrana getiriyor"

Ulusoy, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini de monitörde örnek bir maç videosu üzerinden göstererek aktardı.

"Topun temas ettiği hangi oyuncunun hangi uzvundan çizgi alınması gerektiğini operatör arkadaşımıza iletiyoruz. Operatör de yazılımla birlikte bunu ekranlara getiriyor."

TRT SPOR, Var Odası'nda! VAR nasıl işliyor? 3. Bölüm



@trtspor muhabiri Yasin Dallı, VAR odasında incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/DSO61dO8xY — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2022

Potansiyel ofsayt pozisyonlarında operatörün topun ayakla ilk temasında, ''hangi görüntüyü istersiniz'' diye kendilerine sorduğunu, kendilerinin de istedikleri görüntüyü söylediklerini aktaran Ulusoy, bu anda operatörün tekrar, ''bu görüntüyü onaylıyor musunuz'' diye sorduğunu, görüntüyü kontrol ettiklerini ve onayladıktan sonra işlemin gerçekleştiğini sözlerine ekledi.