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Spor
TRT SPOR 11.10.2023 13:57

Victor Nelsson Galatasaray'da yedek kalmaktan memnun değil

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, ülke basınına açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, yedek kalmaktan memnun olmadığını söyledi.

Victor Nelsson Galatasaray'da yedek kalmaktan memnun değil

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Son haftalarda karşılaşmalara yedek kulübesinde başlayan Nelsson, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

"İçi yanan benim"

Nelsson özellikle Manchester United maçına 11'de başlamadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Danimarkalı futbolcu, "Bu konuda en çok şok olan, öfkelenen, içi yanan benim." ifadesini kullandı.

"Eğer böyle olacaksa yeni bir takım bulmam gerekecek"

Futbol oynamak için İstanbul'da yaşadığını söyleyen Nelsson, ayrılık sinyali de verdi. Genç savunmacı, "Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum. Eğer böyle olacaksa yeni bir takım bulmam gerekecek." dedi.

Sözleşme uzatmayacak

Victor Nelsson, sözleşme uzatma görüşmeleri hakkında da bilgi verdi. Mukavelesi Haziran 2026'da bitecek Danimarkalı oyuncu, 1 yıl daha sözleşme uzatmak istemediğini kulübe ilettiğini açıkladı.

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