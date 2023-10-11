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Spor
AA 11.10.2023 13:40

Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye asıldı.

Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe bayrakları; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.

Kulüp, bayrakların asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin de kulüp çalışanlarına yardımcı olduğunu vurguladı.


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