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Spor
İHA 11.10.2023 13:33

Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararsızlığı sürüyor

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınan Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmama konusundaki kararsızlığı sürüyor.

Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararsızlığı sürüyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrılmış, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da seçim kararı almıştı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz ile devam kararı alan siyah-beyazlılarda Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ailesi ve yakın çevresinin seçim yarışında olmasını istemediği Çebi'nin gönlü ise oluşturacağı yeni listeyle seçime girmekten yana.

Ahmet Nur Çebi'nin, birkaç gün içinde kararını verdikten sonra bunu basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

Ayrıca siyah-beyazlı kulüpte seçim tarihi de henüz net değil. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı, resmi siteden 'En geç aralık ayının başı' olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede genel kurul için öncelikli düşünülen tarih de yine aralık ayının ilk haftası.

Seçimin erteleneceği yönündeki haberlere yalanlandı

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. 6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder; Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz."

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