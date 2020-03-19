La Liga takımlarından Real Valladolid, koronavirüs salgınının giderek etkisini artırdığı İspanya'da tartışmalı bir karara imza attı.

Enes Ünal'ın da forma giydiği kulübün yönetimi, koronavirüs testine girmeyi reddetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Testleri kabul etmedik. Çünkü hiçbir oyuncumuz belirtileri taşımıyordu. Biz de testlere daha çok ihtiyaç duyan ve ekonomik olarak güçlük çeken insanların kullanması gerektiğine karar verdik. Öncelik onlarda olmalı" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüsün Avrupa'da en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da vaka sayısı 11 bini geçti.

Salgın nedeniye askıya alınan La Liga'da 27 maça çıkan Real Valladolid, 29 puanla 15'nci sırada yer alıyor.