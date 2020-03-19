Ada'da liglerin ertelenme kararı yeniden değerlendirilecek. Premier Lig yönetimi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilecek ve sezonun ne şekilde devam edeceğine karar verilecek. Videokonferans yoluyla gerçekleştirilecek toplantıda, tüm kulüpler söz alıp kendi çözüm yollarını sunacak.

Premier Lig yönetimi de kalan 92 maçı seyircisiz oynatmayı ve bunu da minimum stadyumla bitirmeyi amaçlayan bir planı oylamaya sunacak.

Plana göre maçlar, küçük bir şehirde ve seyircisiz bir biçimde devam edecek. Bir şehirde 3 stadyum seçilecek ve her gün 1 stadyumda tek maç oynanacak.

Müsabakalar 3 günde 1 olacak. Böylece karşılaşmalarda daha az sağlık çalışanı ve güvenlik gücü görev alacak. Ayrıca, kulüpler seyahat etmeyeceği için risk de en aza indirilecek. Sporculara ise sürekli test uygulanacak.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından İngiltere'deki tüm futbol organizasyonları koronavirüs nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelenmişti.