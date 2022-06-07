VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı
Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun bunda sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
"2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley'e 'hoşça kal' diyoruz. Ailemize kattığı tüm değerli anılar için Michelle'e teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
Açıklamada ayrıca ABD'li smaçörün, sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazandığı, azmi ve mücadelesi ile genç sporculara rol model olduğu kaydedildi.
Sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazanan, azmi ve mücadelesi ile genç sporculara kusursuz bir rol model olan yıldız oyuncumuz takımımızın en önemli isimlerinden biri oldu. pic.twitter.com/rg1kOqF8Od— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) June 7, 2022