Kazandığı 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da fark oluşturmaya devam ediyor.

Daha önce birçok ödüllü çalışmaya imza atan VakıfBank Spor Kulübü bu kez de Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve VakıfBank’ın zaferi ile sonuçlanan 2021 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda sarı-siyahlıların şampiyonluk yolculuğunun belgeselini hazırladı.

BEYOND THE GOAL:

World Champs. for the 4th time

Now on https://t.co/bB9rUSTZc6



4. Dünya Şampiyonluğumuzun hikayesi şimdi yayında! https://t.co/bB9rUSTZc6#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall #fivbclubworldchamps @volleyballworld pic.twitter.com/ePci9eNrqm