VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu
Tarihinde 4. kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğunu yaşayan VakıfBank Spor Kulübü’nün şampiyonluk yolculuğunun videosu yayınlandı.
Kazandığı 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da fark oluşturmaya devam ediyor.
Daha önce birçok ödüllü çalışmaya imza atan VakıfBank Spor Kulübü bu kez de Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve VakıfBank’ın zaferi ile sonuçlanan 2021 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda sarı-siyahlıların şampiyonluk yolculuğunun belgeselini hazırladı.
BEYOND THE GOAL:— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) January 26, 2022
World Champs. for the 4th time
Now on https://t.co/bB9rUSTZc6
4. Dünya Şampiyonluğumuzun hikayesi şimdi yayında! https://t.co/bB9rUSTZc6#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall #fivbclubworldchamps @volleyballworld pic.twitter.com/ePci9eNrqm
VakıfBank voleybol takımının Ankara’daki zafer yolculuğunu günbegün takip edilebileceği 'BEYOND THE GOAL' isimli bu belgeselde, kamera şampiyonluğun kahramanlarına dönüyor.
Belgeselde daha önce sosyal medyaya ya da televizyonlara yansımamış çok özel görüntüler ve dünya şampiyonluğunun kahramanları ile şampiyonluk yolculuğu sırasında yapılmış özel röportajlar yer alıyor.
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