İtalya'nın Milano kentindeki Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 25-18, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etmişti.

VakıfBank, bir önceki turda Polonya'nın LKS Commercecon ekibini her iki maçta 3-0'lık skorlarla geçerek çeyrek finale yükselirken, İtalya ekibi Vero Volley ise B Grubu'nu lider tamamlayarak direkt çeyrek finale yükselme hakkı kazanmıştı.