Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
VakıfBank yarı final için sahaya çıkacak
[Fotograf: AA]
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde 21 Mart Salı günü İtalya temsilcisi Vero Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İtalya'nın Milano kentindeki Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 22.00'de başlayacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 25-18, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etmişti.
VakıfBank, bir önceki turda Polonya'nın LKS Commercecon ekibini her iki maçta 3-0'lık skorlarla geçerek çeyrek finale yükselirken, İtalya ekibi Vero Volley ise B Grubu'nu lider tamamlayarak direkt çeyrek finale yükselme hakkı kazanmıştı.
Etiketler: Voleybol
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