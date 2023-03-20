Ekvadorlu futbolcu, Corendon Alanyaspor deplasmanında çifte mutluluk yaşadı. Tecrübeli santrfor, takımı 1-0 yenik durumdayken 65. dakikada attığı golle, Akdeniz ekibi karşısında önce beraberliği sağladı.

Enner Valencia, 85. dakikada yine penaltıdan rakip ağları buldu ve sarı lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Jorge Jesus'un öğrencileri, 90+2'de Emre Mor'un skoru belirleyen sayısıyla sahadan 3-1 galip ayrılırken, en çok alkışı Valencia aldı.

33 yaşındaki oyuncu, Alanya'da Galatasaray'ın yenildiği hafta takımına 3 puan kazandırmanın yanı sıra bir başka mutluluk daha yaşadı. Tüm kulvarlardaki gol sayısını 29'a çıkaran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi.

Bu başarı daha önce 2010-2011 sezonunda 28 kez fileleri havalandıran Alex De Souza'ya aitti. Enner Valencia bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25, Avrupa kupası maçlarında 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydetti.