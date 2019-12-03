VakıfBank hız kesmiyor03 Aralık 2019 Salı 13:50 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 13:56
Temsilcimiz VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-0 yendi.
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk maçında Brezilya ekibi Dentil Praia'yı 3-0 mağlup etti.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvadaki ikinci maçında VakıfBank, 5 Aralık Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, (Gizem Örge, Pınar Atasever, Ebrar Karakurt)
Oliveira, Martinez, Daroit, Marinho, Da Silva, Rodrigues (Silva, Fawcett, VDentil Praia: asques, Pinto, Pavao, Jacintho)
Setler: 27-25, 25-20, 25-20
Süre: 91 dakika (31, 31, 29)
Kaynak: AA