Antalyaspor kötü gidişe dur demek istiyor03 Aralık 2019 Salı 12:49 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 13:22
Süper Lig'de son 6 hafta galibiyet alamayan Antalyaspor, çarşamba günü kupada deplasmanda Eyüpspor ile pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçları kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor.
Ligde son 6 maçta üç puan kazanamayan kırmızı-beyazlılar kötü gidişi durdurmayı istiyor. Antalyaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 8. haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9. hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10. hafta Beşiktaş'a 2-1, 11. hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Bülent Korkmaz ile yolları ayıran kırmızı-beyazlılarda yeni teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12. hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e ise 2-0 yenildi.
Antalyaspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında deplasmanda Eyüpspor ile pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar maçı kazanarak ligde kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Kaynak: AA