Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor.

Ligde son 6 maçta üç puan kazanamayan kırmızı-beyazlılar kötü gidişi durdurmayı istiyor. Antalyaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 8. haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9. hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10. hafta Beşiktaş'a 2-1, 11. hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Bülent Korkmaz ile yolları ayıran kırmızı-beyazlılarda yeni teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12. hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e ise 2-0 yenildi.

Antalyaspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında deplasmanda Eyüpspor ile pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar maçı kazanarak ligde kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA