Fenerbahçe sahip olduğu topu verimli kullanamıyor. Sarı lacivertliler 13 haftada aldığı 6 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Camia kötü gidişin nedenleri üzerine kafa yorarken istatistikler bazı gerçekleri ortaya çıkardı.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de en fazla topla oynayan takım olmasına rağmen bunu sonuca yansıtamadığı görüldü.

Ersun Yanal’ın öğrencileri bu sezon en fazla topa sahip olma yüzdesini yakaladığı dört maçın üçünü kaybetti.

Fenerbahçe dördüncü hafta Alanyaspor karşısında yüzde 69’la topa sahip olurken sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Sarı lacivertli ekip yedinci haftada Antalyaspor maçında yüzde 75’le topa hükmederken 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fenerbahçe onuncu haftada aynı şanssızlığı bir kez daha yaşadı. Sarı lacivertli futbolcular yüzde 66 ile topu kontrol ettikleri maçı 1-0 kaybetti.

Ersun Yanal’ın öğrencileri yüksek topla oynama oranı yakaladığı maçlarda sadece Gaziantep Futbol Kulübü’nü yenebildi.

Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup ederken yüzde 76'lık topa sahip olma oranı yakaladı.

Fenerbahçe’nin bu sezon rakibinden daha az topa sahip olduğu tek maçı kazanması da dikkatlerden kaçmadı.

Kasımpaşa karşısında yüzde 46 ile rakibinden daha az topla oynayan sarı lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: TRT SPOR