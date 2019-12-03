Spor
Eczacıbaşı VitrA kötü başladı03 Aralık 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 10:31
Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in ev sahipliğinde başladı. Şampiyonanın açılış maçında sahneye çıkan temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra, İtalya ekibi Imoco Volley'e 3-1 kaybetti.
Shaoxing şehrinde oynanan A grubu mücadelesinin ilk setini İtalyan ekip 25 - 20 kazandı. İkinci sete Eczacıbaşı VitrA iyi tutundu.
Ancak temsilcimiz başa baş geçen seti 25-22 kaybetmekten kurtulamadı.
Üçüncü sette Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya wild card ile katılan Milano ekibini 25-22 yendi.
Dördüncü seti 25 -21 kaybeden temsilcimiz karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında yarın TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Itambe Minas ile karşılaşacak.
Kaynak: TRT SPOR