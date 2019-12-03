Galatasaray Falcao'yu bekliyor03 Aralık 2019 Salı 10:19 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 10:23
Galatasaray, Radamel Falcao’yu bekliyor. Kolombiyalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık’ta oynanacak Paris Saint-Germain maçının kadrosunda yer alabilir.
Galatasaray’da gözler, Radamel Falcao’ya çevrildi. Sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü, çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz cuma günü İspanya’daki tedavisi tamamlanan Falcao’nun, bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Radamel Falcao, Süper Lig’de 7, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçtır forma giyemiyor.
Kolombiyalı golcünün cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da takımda yer alması beklenmiyor.
Falcao, bu hafta takımla çalışmalara başlaması halinde Paris Saint Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer alabilecek.
Kaynak: TRT SPOR