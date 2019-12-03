Spor

M. United - Tottenham maçı TRT SPOR'da

03 Aralık 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 13:23

Premier Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Sıkıntılı günler geçiren M. United, Mourinho ile çıkışa geçen Tottenham'ı konuk edecek. Dev maç çarşamba günü 22.30'da TRT SPOR'da.