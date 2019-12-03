M. United - Tottenham maçı TRT SPOR'da03 Aralık 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 13:23
Premier Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Sıkıntılı günler geçiren M. United, Mourinho ile çıkışa geçen Tottenham'ı konuk edecek. Dev maç çarşamba günü 22.30'da TRT SPOR'da.
İngiltere Premier Lig'de 15'inci hafta heyecanı yaşanıyor. Aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Manchester United, Tottenham'ı konuk edecek.
Ligde oynadığı son 9 maçta sahadan yalnızca iki kez üç puanla ayrılan ManU, güçlü rakibini yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.
Solskjaer'in son şansı mı?
Ada basınında Tottenham mücadelesi, Ole Gunnar Solskjaer'in son şansı olarak gösteriliyor.
Alınacak olumsuz bir sonucun Norveçli teknik adamın, Manchester United macerasının sonu anlamına gelebileceği konuşuluyor.
Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle toparlanma sürecine giren Tottenham ise çıkışını Manchester United karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.
Londra ekibi, Portekizli çalıştırıcı yönetimde çıktığı 3 maçın tamamını kazanırken, bu karşılaşmalarda toplam 10 gol atma başarısı gösterdi.
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta, beraberlik yaşanmadı.
Bu karşılaşmaları 6'sını Manchester United kazanırken, 4 mücadeleden ise Tottenham galip ayrıldı.
Old Trafford Stadı oynanacak Manchester United - Tottenham maçı, saat 22.30'da başlayacak.
Kaynak: TRT SPOR