Spor
Sassuolo-Perugia maçı TRT SPOR'da03 Aralık 2019 Salı 12:51 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 13:23
İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4'üncü tur karşılaşmasında Sassuolo Çarşamba günü 17.00'da Perugia'yı konuk edecek.
İtalya Kupası'nda heyecan sürüyor. 4'üncü tur mücadelesinde Mert Müldür'lü Sassuolo, Serie B ekiplerinden Perugia ile karşılaşacak.
Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Sassuolo, 4'üncü tur mücadelesini kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.
Serie A'ya çıkma planları yapan Perugia ise zorlu rakibini yenerek büyük bir sürprize imza atmanın peşinde
Saat 17.00'da başlayacak mücadele Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Sassuolo Perugia İtalya Kupası