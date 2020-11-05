Haber Giriş: Kaynak: AA
Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi
Futbolda bir üst klasman hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.
Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 17:18
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