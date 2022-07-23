Kırmızı-siyahlılar, kulüple Aküzüm arasındaki protokolün 25 Temmuz Pazartesi günü imzalanacağını, devir sonrası isim ve logoda değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Başkan Hikmet Kahraman'ın devirle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray S.K. eski yöneticisi ve 1481 A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ural Aküzüm ile Uşakspor'umuzun devri konusunda görüşmelere başlanmıştır.

25 Temmuz Pazartesi günü Uşakspor A.Ş. Futbol Kulübümüz ile Sayın Ural Aküzüm arasında devir işlemelerine yönelik resmi adımlar atılacaktır. Ayrıca devir işlemleri sonrasında kulübümüzün isminin, renklerinin ve logosunun değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır."