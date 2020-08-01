Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya genelinde bütün Müslümanların bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullanırken, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, "Bütün Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım. Bu zor zamanlarda umarım herkes iyi ve güvende olur." paylaşımını yaptı.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ise bayramı, "Herkesin bayramı mübarek olsun. Mutlu yıllar diliyorum." ifadeleriyle kutladı.

Ayrıca Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Tottenhamlı orta saha Moussa Sissoko, Arsenallı defans oyuncusu Shkodran Mustafi, Milanlı İsmail Bennacer, Manchester Cityli Riyad Mahrez ve Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin de aralarında bulunduğu birçok futbolcu, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.