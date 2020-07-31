Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Mehmet Topal'a anlamlı hediye
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluğun ardından bu başarıya 3 farklı takımla ulaşan ilk oyuncu olan Mehmet Topal özel bir hayranıyla buluştu. Topal, "Evimin en güzel köşesinde bu tabloyu ömrümün sonuna kadar saklayacağım." dedi.
İsviçre'de yaşayan sanatçı Ersan Kay, milli futbolcuyu Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formalarıyla resmettiği eserini Mehmet Topal'a hediye etti.
Mehmet Topal, yaptığı açıklamada, "Benim için çok önemli bir hediye oldu. Emin olabilirsiniz ki evimin en güzel köşesinde ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Resme baktıkça da her zaman O'nu hatırlayacağım. Hakkını helal etsin, sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.
Etiketler: Medipol Başakşehir mehmet topalSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 23:45
Son Haberler
- 23:40
- 23:24
- 23:03
- 22:48
- 22:36
Sıradaki Haber
Welinton Beşiktaş'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz