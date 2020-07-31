İsviçre'de yaşayan sanatçı Ersan Kay, milli futbolcuyu Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formalarıyla resmettiği eserini Mehmet Topal'a hediye etti.

Mehmet Topal, yaptığı açıklamada, "Benim için çok önemli bir hediye oldu. Emin olabilirsiniz ki evimin en güzel köşesinde ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Resme baktıkça da her zaman O'nu hatırlayacağım. Hakkını helal etsin, sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.