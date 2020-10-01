Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Umut Nayir Hajduk Split'te
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir, Hajduk Split ile anlaştı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split’le anlaşma sağladı.
27 yaşındaki forvet, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.
Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 6 gol attı, 1 asist yaptı.
Etiketler: Umut Nayir Hajduk Split Beşiktaş transferSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:57
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