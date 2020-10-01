Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split’le anlaşma sağladı.

27 yaşındaki forvet, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 6 gol attı, 1 asist yaptı.