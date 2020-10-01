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Fenerbahçe Emiliano Buendia'yı gündemine aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen yönetim, Norwich City forması giyen Emiliano Buendia’yı gündemine aldı.
Fenerbahçe, Norwich City forması giyen Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Arjantinli oyuncuyu kiralamak isteyen sarı lacivertliler, İngiliz ekibine teklifini yaptı. Emiliano Buendia, Premier Lig’den bir alt lig olan Championship’e düşen Norwich City’de kalmayı düşünmüyor.
23 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe’nin yanı sıra La Liga takımı Villarreal de ilgileniyor.
İspanyol ekibi, Buendia’yı bonservisiyle transfer etmek istiyor. Geçen sezon Norwich formasıyla 39 maça çıkan Buendia, 1 gol atarken 8 de asist yaptı.
Fenerbahçe'de transferde bu gelişmeler yaşanırken Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları da sürüyor.
Takımdan ayrılması beklenen ve ağrıları süren Nabil Dirar son çalışmaya katılmadı.
Etiketler: Emiliano Buendia Fenerbahçe transferSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:25
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