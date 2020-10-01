Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Misli.com TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden takımda, Taner Öcal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinin Korkmaz'a teslim edildiği bildirildi.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Malatyaspor, Gaziantepsor ve Büyükşehir Belediyespor formalarını giyen eski milli futbolcu Mert Korkmaz, Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi.

Ziyarette açıklamada bulunan Başkan Arı, Korkmaz'ın Nevşehir Belediyespor'da başarılı olacağına yürekten inandığını belirtti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı beyazlı kulübün en kısa sürede toparlanarak üst sıralardaki yerini alacağını vurgulayan Arı, "Yıllardır 2. Lig özlemi çeken takımımızın bu hedefine ulaşabilmesi için yönetim kurulumuz ve bizler elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Taraftarlarımız da her zaman bu takımın arkasında. Alacağımız galibiyetlerle Nevşehir Belediyespor, ligde arzuladığı hedefine ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Korkmaz ise kırmızı beyazlı camiaya şampiyonluk sevinci yaşatmak için tüm gücüyle çalışacağını kaydetti.