İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu.

Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, kuraya 4. torbadan katıldı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

Devler liginin bu sezonki finaline Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, 29 Mayıs 2021'de oynanacak.