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Barcelona'ya ABD'li sağ bek
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, ABD'li sağ bek Sergino Dest'i Ajax'tan transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nın formasını 3 kez giyen futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Katalan ekibinin, Dest'i 21 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ve anlaşmada 5 milyon avroluk ilave performans ödemesinin bulunduğu belirtildi.
19 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olduğu da ifade edildi.
Dest, altyapısından yetiştiği Ajax'ın A takımına geçen sezon yükselmişti.
Etiketler: İspanya La Liga Sergino Dest Ajax transfer barcelonaSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 17:51
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